شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT) يقترب من هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 29٫50 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، مقتربا من هدفه السعري الأول عند مستوى 30 فلس، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 32 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.7 بينما مستوى المقاومة هو 30 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد