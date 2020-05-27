شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مينا العقارية (MENA) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 24 فلس، في ظل استمرار تحرك السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ استمرار الأداء السلبي والذي قد يصل بالسهم لمستوى الدعم الحالي عند 21٫50 فلس. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 26 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23٫8 بينما مستوى المقاومة هو 24.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط