شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية المشروعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

التزمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بإجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون صادر من الحزبين يمنح الشركات الصغيرة التي تتلقى قروض برنامج حماية الراتب المزيد من المرونة في الحصول على القروض الميسّرة، كما اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ إجراء إصلاحات إضافية، لذلك دعونا نأمل أن يتمكنوا من وضع الاختلافات السياسية جانبًا، والاعتناء بالمشروعات التجارية الأمريكية الصغيرة.

ويتيح قانون التحفيز للشركات التي لديها ما يصل إلى 500 عامل اقتراض ما يصل إلى 2.5 مرة من متوسط الرواتب الشهرية الأصلية للموظفين في المؤسسة، بمعدل فائدة 1٪ لتغطية تعويضات الموظفين والإيجار والمرافق وفائدة الرهن العقاري.

لكن القانون منح الشركات ثمانية أسابيع لإنفاق القروض للتأهل للحصول على الإعفاء، وهذا الموعد النهائي يقترب، وأولئك الذين أجبرتهم الحكومة الأمريكية على إغلاق أعمالهم خوفًا من انتشار الوباء يريدون إنفاق القروض على مدى فترة أطول حتى يتمكنوا من الاستمرار في العمل عندما يعود الطلب.

ويقول الكثيرون أيضًا إن شرط الإعفاء من سداد قرض وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين Steven Mnuchin بأن القرض يشترط إنفاق الشركات ما يصل إلى 75٪ من القرض على الرواتب، وهذا بمثابة عقاب للشركات ذات الإيجارات المرتفعة والنفقات العامة الكبيرة.

وعلى الرغم من أن الجمهوريين والديمقراطيين حثوا منوشين على تخفيف هذا الشرط، فقد رفض، وقال: «القرض يطلق عليه اسم برنامج حماية الرواتب، وليس برنامج حماية المصالح العليا، لذا نعتقد أن شرط تخصيص 75٪ للرواتب فقط متوافق تمامًا مع الطريقة التي تم بها تصميم البرنامج بها».

وحدد منوشين أيضًا فترة عامي سداد للشركات التي لا تُعفى من قروضها، مقارنة بـ10 سنوات في القانون.

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وبدا هذا التغيير معقولًا في البداية، على الرغم من أنه يبدو الآن أنه سيضر بعض الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال الضيافة، والتي من المتوقع أن تأخذ فترة أطول من المتوقع للعودة إلى دورة العمل الطبيعية، وقد يضطر البعض إلى الانتظار حتى يتوافر لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع حتى يتمكنوا من العودة للعمل.

ويدعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ التشريع لمنح الشركات 16 أسبوعًا لإنفاق القروض للتأهل لشرط الإعفاء. هذا أقل من الأسابيع الـ24 التي يقترحها النائب الديمقراطي دين فيليبس Dean Phillips عن ولاية مينيسوتا والنائب الجمهوري تشيب روي Chip Roy في مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي الذي سيتم التصويت عليه هذا الأسبوع. ولكن يجب أن تكون الأطراف قادرة على معرفة الفرق.

ويريد أعضاء كلا الحزبين أيضًا إلغاء قاعدة 75٪ التي وضعها منوشين وشرط فترة السداد على عامين.

ويقول فيليبس إن «الاحتفاظ بالموظفين غير ممكن إذا لم يكن بإمكان الشركة الاحتفاظ بموقعها الفعلي». وهذا صحيح في الواقع، ويحذر بعض الملاك الآن من أنهم لن يتمكنوا من دفع أقساط الرهن العقاري والضرائب لأن المستأجرين لا يدفعون الإيجار.

وتوقعت مؤسسة أوبن تابيل OpenTable في وقت سابق من هذا الشهر أن 25٪ من المطاعم من المرجح أن تغلق بشكل دائم بسبب الوباء. وأجبرت الحكومة الملايين من الشركات على الإغلاق لحماية الصحة العامة، ويجب على الكونجرس إصلاح العقبات التي وضعها الوزير منوشين لإبقاء المشروعات الصغيرة على قيد الحياة.