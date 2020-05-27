الذهب يستقر وسط توترات أمريكية صينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقر الذهب دون تغير يذكر، أمس الثلاثاء، حيث أبطلت التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة أثر الضغوط الناجمة عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمكاسب في أسواق الأسهم.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1728.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1727.30 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 2009.18 دولار للأوقية وزادت الفضة 0.9% أيضا لتسجل 17.35 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3% إلى 835.71 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، تلقى اليورو دعماً، أمس الثلاثاء، من تراجع الدولار بفعل تنامي التفاؤل حيال تعاف عالمي من جائحة كوفيد-19 بما عزز العملات عالية المخاطر.

Advertisements

وارتفع الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي الحساسان للتجارة حوالي 0.7% لكل منهما لكن ظلا دون أعلى مستويات الأسبوع الماضي. وصعدت الكرونة النرويجية نحو 1% أمام الدولار الأمريكي. ولم يلحق اليوان الصيني، أحد مؤشرات العلاقات الأمريكية الصينية، بموجة صعود في العملات الآسيوية الأخرى.

وقالت تو لان نوين، محللة أسواق الصرف في كومرتس بنك، «في الوقت الحالي اليورو ممزق بين المخاطر السياسية من جانب والمعنويات الإيجابية في الأسواق نتيجة لاستمرار تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا من جانب آخر. هذا الصباح، العامل الثاني هو المهيمن، ما يسمح له بالصعود أمام الدولار.» وأضافت «لكن، في ضوء استمرار الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق التعافي من تداعيات كورونا، فمن المرجح أن تفقد العملة الموحدة قوة الدفع سريعا أمام الدولار.» وارتفع اليورو 0.4% في أحدث سعر له إلى 1.0935 دولار، في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوته أمام سلة عملات، إلى 99.50.

وارتفع الدولار 0.2% إلى 107.89 ين، وصعد الدولار الاسترالي 0.8% إلى 0.6590 دولار أمريكي، ليظل دون ذروة 0.6616 المسجلة الأسبوع الماضي. وتقدمت عملة نيوزيلندا 0.7% إلى 0.6145 دولار أمريكي. وقفزت الكرونة النرويجية 1% لتسجل 9.9560 للدولار.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2261 دولار، مرتفعاً 0.6%، وتقدم 0.2% مقابل اليورو إلى 89.19 بنس، واستقر اليوان الصيني في السوق الخارجية ليبلغ في أحدث سعر له 7.1435 يوان للدولار.

(وكالات)