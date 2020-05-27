شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل يشيد بالدليل الاسترشادى لجهاز تنمية المشروعات فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن رواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لديهم فرصة للازدهار رغم أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن كل أزمة تولد فرصا جديدة للشباب من داخلها ، ومنها على سبيل المثال المشروعات المرتبطة بصناعة المطهرات والمعقمات ومستلزمات الوقاية من فيروس كوفيد 19 ، وبقدر التأثر السلبى فى عديد من القطاعات الإنتاجية إلا أن التأثير الجانبى الإيجابى المتمثل فى زيادة الطلب على مستلزمات الوقاية والمطهرات وكذلك التسويق الإلكترونى ، دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى النمو

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد منظومة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توجيه الدعم والتمويل لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال من الشباب ، سواء كان دعما ماديا أو فنيا ، وذلك بمشاركة البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الأمر الذى أدى لتخصيص نحو 5 مليارات جنيه لتمويل مشروعات الشباب خلال العامين الماضيين ، كما تشير بيانات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة إلى تمويل ما يقرب من 50 ألأف مشروع صغير خلال الربع الأول من العام الحالى رغم أزمة كورونا بإجمالى مليار و190 مليون جنيه

ودعا أيمن الجميل ، المعنى بالاستثمار فى المشروعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة ، الشباب ، إلى الكفاح والعمل الدءوب للدفاع عن أحلامهم ومشروعاتهم ، مؤكدا ان الأزمات لا يجب أن تصيبنا بالهلع أو تدفعنا إلى الخلف أو تشعرنا باليأس ، بل علينا جميعا أن نرى الجانب الإيجابى فى كل أزمة نمر بها ، وأن ننتهز الفرص المتاحة أمامنا بالتفكير الخلاق ، والبحث عما يفيد القطاع الأكبر من الناس

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واستعرض رجل الأعمال مجموعة من قصص النجاح لرواد الأعمال الذين استطاعوا من خلال التفكير الإيجابى تحويل أنشطتهم لتصنيع وإنتاج مستلزمات التعقيم والتطهير والكمامات المطابقة للمواصفات والتسويق الالكترونى ، ولم يصبهم الهلع مما يحدث فى العالم ، كما لم يركنوا إلى الكسل قياسا إلى أرقام الركود المفزعة التى تناقلتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام فى البورصات العالمية وكبريات الشركات والمصانع فى العالم ، مضيفا :" على العكس من ذلك استطاع كثير من الشباب ورواد الأعمال أن يحولوا محنة كورونا إلى منحة اقتصادية وفرصة لتطوير أعمالهم والانتقال بها إلى مستويات كبيرة والتوسع فيها باستمرار.

ودعا أيمن الجميل أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من الشباب ، إلى الاستعانة بالدليل الاسترشادي الذي اصدره جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف العمل علي وقاية العمالة من فيروس كورونا ، لكونه يشتمل علي برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي /تجاري ) ويعمل على مساعدة أصحاب المشروعات علي تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية لحماية العاملين في المشروعات من انتقال العدوى وضمان استمرار الإنتاج ، لأن اللحظة الراهنة تحتاج منا جميعا العمل بأقصى جهد ممكن لتعويض التراجع خلال الأزمة .