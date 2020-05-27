شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- (FILES) In this file photo Traders work during the opening bell at the New York Stock Exchange (NYSE) on March 19, 2020, at Wall Street in New York City. - Wall Street stocks rose early April 8, 2020 as markets weighed the latest figures on the coronavirus against the prospects for additional measures to prop up the economy.About five minutes into trading, the Dow Jones Industrial Average stood at 22,903.26, up 1.1 percent.The broad-based S&P 500 gained 1.0 percent to 2,686.75, while the tech-rich Nasdaq Composite Index advanced 1.2 percent to 7,983.68. (Photo by Johannes EISELE / AFP) نشر قبل 1 دقيقة - 12:56 صباحًا, 27 مايو 2020 م المناطق _ واشنطن سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مدعومةً بتفاؤل حيال تطوير لقاحات لفيروس كورونا، وعودة النشاط الاقتصادي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 531.53 نقطة، بما يعادل 2.17 بالمئة، إلى 24996.69 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 36.36 نقطة، أو 1.23 بالمئة، مسجلا 2991.81 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 15.63 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 9340.22 نقطة.

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