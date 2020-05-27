كيـف تحـركـت الأسهـم منـذ إعـلان «المـركـزي» خطـة الدعـم؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

نجحت أسهم 46 شركة مساهمة عامة في تحقيق مكاسب متفاوتة منذ 15 مارس/‏‏آذار الماضي، أي منذ تخصيص المصرف المركزي 100 مليار درهم لخطة دعم اقتصادي شاملة موجهة تهدف إلى احتواء وباء كوفيد-19 «كورونا»، توزعت على 20 شركة مدرجة في سوق أبوظبي، و26 شركة مدرجة في سوق دبي، في حين فشلت أسهم أخرى من بينها قيادية في العقار والبنوك من الارتفاع، وفقاً لاستبيان أجرته ال ”الخليج 365” على بيانات الأسواق، وبالرغم من خطة الدعم المالي بقيمة وصلت إلى 50 مليار درهم، خصصت من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك، إلا أن ارتفاعات القطاعات البنكية خلال تلك الفترة اقتصرت على بنكين وطنيين وهما: «أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني»، في مؤشر على حجم الضغوط التي تلقتها بسبب الأزمة.

وتأثرت الأسهم عموماً بمجموعة من العوامل، بدءاً بالانهيار التاريخي لأسعار النفط، وانعكاسات جائحة «كورونا» على الاقتصادين المحلي والعالمي، مروراً بعوامل داخلية تمثلت في انكشافات بعض الشركات على مجموعة إن إم سي هليث للرعاية الصحية، وشركاتها التابعة التي تتضمن «الإمارات للصرافة» و«فينابلر»، كما خلق تمديد فترة إعلان الشركات عن نتائج الربع الأول من 2020، تبايناً في آراء الخبراء، فمنهم من رأى بأن النتائج إذا ما ظهرت في توقيتها ستكون ضعيفة، في ظل محاولات السوق الوقوف وسط جائحة «كورونا»، وأسعار النفط، وستعيد المخاوف للمستثمرين، وفي المقابل قال آخرون: «إن تأجيلها سيبعث مزيداً من الضبابية والإرباك».

وبناء على تلك العوامل، نصح خبراء عبر ”الخليج 365”، المستثمرين بضرورة الوعي الاستثماري في المرحلة القادمة، وترتيب أوّلاياتهم في المحافظ الاستثمارية، والتخلي عن النمط الكلاسيكي في الاستثمار، والتركيز على قطاعات قد تخرج مستفيدة من جائحة كورونا، منها الخدمات والتكنولوجيا والصحة واللوجستية والاتصالات.

البنوك

ارتفع سهمان قياديان فقط منذ 15 مارس/‏‏آذار الماضي، وحتى إغلاق آخر جلسة تداول يوم الخميس بتاريخ 21 مايو الماضي، وهما «أبوظبي الأول» بنسبة 2.75%، واستحوذ على 1.6 مليار درهم من إجمالي سيولة سوق أبوظبي، فيما سجل «الإمارات دبي الوطني» مكاسب بنسبة 3.09% بسيولة بلغت 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي.

وسجلت أسهم أخرى في قطاع البنوك بسوق دبي مكاسب مثل: «أملاك» بنسبة 24.54%، في مقابل تراجع أسهم أخرى، من أبرزها «دبي الإسلامي» بنسبة انخفاض قوية بلغت 23.94% رغم استقطابه ملياري درهم من سيولة السوق، كما انخفض «جي إف إتش» المزدوج الإدراج 14.24%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، نزل سهم «أبوظبي التجاري» 12%، علماً أن هذه البنوك من أكثر البنوك الوطنية المنكشفة على مجموعة «إن إم سي»، بحوالي 4.3 مليار درهم، كما نزل «أبوظبي الإسلامي» الذي انكشف على المجموعة ب1.18 مليار درهم، بنسبة بلغت 20.72%.

العقار

ظهر التباين جلياً على أسهم القطاع العقاري، والذي لحقه ضرر لا يمكن التقليل من حجمه في ظل أزمة كورونا، مع ملاحظة ارتفاعات قوية لأسهم بعض شركات القطاع، مع سيطرة «الاتحاد العقارية» في سوق دبي على الارتفاعات بنسبة 80.72%، و«داماك» بنسبة 35.96%، و«ديار» 29.95%، في مقابل نزول «إعمار العقارية» 5.43%، و«إعمار مولز» 3.2%.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع «الدار» منذ منتصف مارس/‏‏آذار، وحتى تاريخ 21 مايو الماضي بنسبة 6.02%، فيما نزل «رأس الخيمة العقارية» 8.06%.

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الاتصالات

حققت أسهم شركات «اتصالات»، و«دو» أداء طيباً خلال الفترة المذكورة، تزامناً مع نجاحها في استيعاب النمو في حركة البيانات عبر تطبيقات الفيديو في ظل جائحة «كورونا»، وذلك في انعكاس واضح على حجم المرونة التي تتمتع بها هذه الشركات على مواكبة التغيرات، إذ ارتفع سهم «اتصالات» 17.23% بسيولة وصلت إلى 1.17مليار درهم، وصعد «دو» 0.59% لكن بسيولة ضعيفة لم تتجاوز 171 مليون درهم.

الاستثمار

تحركت أسهم قطاع الاستثمار بشكل إيجابي بوجه عام في سوقي أبوظبي، ودبي الماليين، وكان أكثرها نشاطاً «دبي المالي» بنسبة ارتفاع 16.21%، و«اكتتاب» 10.32%، و«السلام القابضة» 7.76%، و«شعاع كابيتال» 2.65%، و«دبي للاستثمار» 0.88%، و«المدينة للتمويل» 3.7%.

وكان من اللافت الصعود القوي ل«العالمية القابضة» في سوق أبوظبي بنسبة 101.48% وأغلق سعر السهم عند 27.42 درهم في آخر جلسة تداول، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها الأرباح المضاعفة التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم، وكذلك أرباح الربع الأول من العام 2020، كما ارتفع «إشراق» 12.09%.

التأمين والنقل

حققت بعض الأسهم في قطاع التأمين ارتفاعات متفاوتة، وكان أبرز هذه الارتفاعات ل«سلامة للتأمين» بنسبة 30.75%، و«دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان» بارتفاعه 16.85%، و«دار التكافل» بنموه 15.7%، و«تكافل الإمارات» الذي صعد 10.85%، وكذلك سهم «الوطنية للتكافل» في سوق أبوظبي، بارتفاعه 30.56%، و«الظفرة للتأمين» 1.52%، و«رأس الخيمة الوطنية للتأمين» 14.74%. وعلى صعيد قطاع النقل، اقتصرت الارتفاعات على سهم «أرامكس» بنسبة 18.05%

الخدمات

وارتفعت في قطاع الخدمات أسهم «أمانات» 22.29%، علماً أن الجمعية العمومية للشركة، وافقت على نقل إدراج أسهمها من سوق دبي إلى سوق أبوظبي مشروطاً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، كما ارتفع في قطاع الخدمات سهم «تبريد» بنسبة 2.22%.

الطاقة

وشهدت أسهم قطاع الطاقة في سوق أبوظبي ارتفاعات متواضعة منذ فترة منتصف مارس/‏‏آذار، وحتى جلسة الخميس الماضية، حيث ارتفع «دانة غاز» 2.81%، و«أدنوك للتوزيع» 3.7%، بينما كان أكثرها ارتفاعاً سهم «طاقة» بنسبة 16.24%.