شكرا لقرائتكم خبر عن ماريوت: مستقبل واعد للسياحة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نيل جونز، رئيس قسم التسويق والمبيعات في ماريوت الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا: «تؤكد ماريوت الدولية على المستقبل الواعد لقطاع السياحة في إمارة دبي، وذلك بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي تعمل على دعم جميع المؤسسات الحكومية بما فيها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، حيث استطاعت الدائرة تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة التي رسّخت مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والترفيه، وإننا نحرص على تقديم دعمنا للقطاع من أجل استعادة زخمه».

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