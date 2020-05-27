شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش بقوة مع عودة التداولات إلى القاعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الثلاثاء، مع تزايد التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد ولقاح محتمَل لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفي ظل ذلك اقتربت المؤشرات الأوروبية من أعلى ارتفاع حققته خلال 11 أسبوعاً، بينما قفزت المؤشرات اليابانية إلى ذروة 3 أشهر، في حين اخترقت مؤشر «إس آند بي» في بورصة «وول ستريت» من مستوى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ مارس الماضي، حيث ساعدت عودة السوق للتداول الطبيعي أمس عبر دخول المستثمرين لمقرها بعدما كان مقتصرا على التداول الإلكتروني فقط، على زيادة التفاؤل بعودة الأوضاع لطبيعتها قريبا.

في بورصة نيويورك، ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة عند الفتح واخترق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 «إس آند بي» حاجزاً فنياً مهماً أمس الثلاثاء في ظل استئناف الأنشطة التجارية وحالة من التفاؤل حيال لقاح محتمل لفيروس كورونا ساعدت المستثمرين على التغاضي عن التوترات الصينية الأمريكية.

صعد ستاندرد آند بورز 2.2% إلى 3020 نقطة عند الفتح، متجاوزاً مستوى الثلاثة آلاف نقطة المهم نفسياً للمرة الأولى منذ الخامس من مارس/‏ آذار.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 600 نقطة بما يعادل 2.4% ليصل إلى 24781.84 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 176.63 نقطة أو 1.89% إلى 9501.21 نقطة.

وقالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية نوفافاكس أول أمس الاثنين إنها بدأت أول دراسة بشرية للقاحها التجريبي ضد الفيروسات التاجية، وقالت الشركة إنها تتوقع نتائج أولية بشأن السلامة والاستجابات المناعية في يوليو، وفي الأسبوع الماضي، أبلغت التكنولوجيا الحيوية الحديثة موديرنا عن تطور إيجابي في تجربة اللقاح حيث طور جميع المشاركين ال 45 أجساماً مضادة للفيروس التاجي، وهناك 10 لقاحات في التقييم السريري و 114 لقاحاً في التقييم قبل السريري، وفقًا لإحصاءات جارية من «فوند ستارت».

استمر النشاط الاقتصادي في الارتفاع مع بدء الولايات في فتح اقتصاداتها، وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في مايو أيار، وقالت كونفرانس بورد أمس الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى قراءة عند 86.6 هذا الشهر من قراءة معدلة مخفض عند 85.7 في أبريل نيسان، كما ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في أبريل نيسان على غير المتوقع، وقالت وزارة التجارة إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 0.6% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 623 أف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة مبيعات مارس آذار بالخفض إلى 619 ألف وجدة من 627 ألف وحدة في القراءة السابقة.

وفي القارة العجوز، حومت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في 11 أسبوعاً أمس الثلاثاء، مع صعود الأسواق البريطانية بقوة عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة، بينما يعاد تدريجياً فتح الشركات في أنحاء العالم عقب إغلاق شامل ممتد للتصدي لفيروس كورونا.

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وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بعد أن سجل ذروته منذ العاشر من مارس/‏ آذار.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.9%، بعد عودته من عطلة مصرفية ومع قول رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الأول الاثنين إن بريطانيا ستسمح بإعادة فتح الآلاف من المتاجر ومراكز التسوق الشهر القادم.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من ثلاثة أشهر مع ترحيب المستثمرين بقرار رئيس الوزراء شينزو آبي رفع حالة الطوارئ وإنهاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

تقدم المؤشر نيكاي القياسي 2.6% إلى 21271.17 نقطة، أعلى مستوى إقفال له منذ الخامس من مارس/‏ آذار، في موجة صعود تصدرتها أسهم شركات النقل الجوي والبري.

كان آبي قال في ساعة متأخرة من الاثنين إن حالة الطوارئ سَتُرفع في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك طوكيو والمناطق المحيطة بها، وإن البلاد نجحت في احتواء التفشي خلال أقل من شهرين.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.2% إلى 1534.73 نقطة، أعلى إغلاق له منذ 28 فبراير/‏ شباط.

(وكالات)