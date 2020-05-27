تحديث بروتوكولات فتح القطاعات الاقتصادية والتجزئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أعلنت «دائرة التنمية الاقتصادية» في حكومة دبي عن البروتوكولات المحدثة للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الافتتاح واستئناف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة لما بعد عيد الفطر، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت «اقتصادية دبي»، في تعميمها الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إلى زيادة سقف التشغيل إلى 70% من المناطق المشتركة والقابلة للتأجير لقطاع تجارة التجزئة والبيع بالجملة، ورفع سعة تشغيل الموظفين إلى النسبة نفسها، مع استمرارية إغلاق 30% فقط من مواقف السيارات في مراكز التسوق.

وبينت لائحة البروتوكولات أنه يمكن لمراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة اختيار ساعات العمل الملائمة لها في أي وقت بين الساعة 6 صباحاً، و10 مساء، كما يقوم مشغلو المراكز التجارية بمزامنة جميع عملياتهم وإجراءاتهم مع المرافق والمنشآت التي يعاد افتتاحها.

وأكدت أيضاً ضرورة التزام مشغلي مراكز التسوق بالبروتوكولات والتدابير الخاصة بهم مع المراكز التي أعيد افتتاحها داخل المركز، لضمان مواءمة واتباع أقصى معايير السلامة، كما يسمح لجميع منافذ بيع الأطعمة، والمشروبات، وردهات المطاعم، بالعمل خلال الساعات المحددة لهم مع الحفاظ على النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي بمسافة مترين بين كل عميل، وآخر، أو إعداد فواصل، أو شاشات بين الطاولات بغض النظر عن السعة، مع تشجيع العملاء على اللجوء إلى الطلبات الخارجية.

وركزت «اقتصادية دبي» في تعميمها على الالتزام بالشروط والتدابير الرئيسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا كوضع علامات التباعد الاجتماعي على الأرض وفي كل المصاعد مع إعطاء الأولوية للحوامل، وذوي الهمم، إلى جانب منع الأطفال دون 12 سنة، وكبار السن فوق 60 عاماً وجميع الأشخاص من شتى الفئات العمرية الذين يعانون ظروفاً صحية، من دخول المراكز التجارية.

أشارت «اقتصادية دبي» في قائمة بروتوكولات إعادة الافتتاح واستئناف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة لما بعد عيد الفطر إلى ضرورة الحفاظ على جميع البروتوكولات المعلنة سابقاً، بالإضافة إلى ما وجب عليها من تعديلات ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

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وبينت الدائرة البروتوكولات المحدثة للأنشطة الأخرى، حيث تستأنف المكاتب ساعات العمل العادية بعد رمضان، مع زيادة سقف الإشغال وسعة استيعاب الموظفين إلى 50% من المساحات المشتركة داخل المباني المكتبية، مع وضع علامات التباعد الاجتماعي على الأرض وفي كافة المصاعد، وضرورة الامتثال بالوقوف عليها.

وأوضحت أن عمل الصالونات النسائية والرجالية يقتصر على الشعر والأظافر فقط، واعتماد نظام حجز المواعيد المسبقة وبطاقة استيعابية بنسبة 50% لجميع الخدمات باستثناء الحمامات والساونا والتدليك، كما لا يسمح بمزاولة الخدمة المنزلية، وإعادة افتتاح جميع صالونات الأطفال خارج مراكز التسوق بنفس نسبة التشغيل.

وحددت مجموعة من التدابير الإضافية التي يجب على جميع الصالونات الأخذ بها، وهي التزام العملاء باتباع إجراءات المواعيد ونظام الحجز المسبق، والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي (مترين) في أماكن تقديم خدمات الشعر والأظافر وما يرتبط بها، ويجب على العميل ارتداء قناع للوجه مع السماح بإزالته لفترات قصيرة جداً خلال إجراءات معينة كحلاقة اللحية مثلاً، في الوقت الذي على المعالج ارتداء القناع أثناء تقديم جميع أنواع الخدمات.

كما تتضمن الشروط أنه يمكن لشخص بالغ (أقل من 60 عاماً) الإشراف على 3 أطفال كحد أقصى، بحيث يتم السماح لطفل واحد فقط بعمر 1 و 5 سنوات، ويجب أيضاً تطهير الأسطح والكراسي بعد كل عميل، بالإضافة إلى تحفيز العملاء على غسل أو تعقيم اليدين قبل وبعد كل استعمال، مع إزالة جميع مناطق الانتظار أو الجلوس داخل أو أمام الصالونات النسائية والرجالية، وفحص درجة حرارة العميل عند الوصول، ولا يسمح للعملاء الذين تظهر عليهم الأعراض بالدخول، في الوقت الذي سيتم فرض عقوبات صارمة لمقدمي الخدمات الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الحكومية.