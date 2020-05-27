الأسهم بعد العيد.. الطريق مهيأة لتدفق سيولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



تراهن الأسهم المحلية على التحرر من الحذر وقيود الضغط النفسي، بعد قرار بدء استئناف الحركة الاقتصادية بدبي، كمحفز جديد بعد انقضاء إجازة عيد الفطر، بالتزامن مع إعلان المزيد من دول العالم إعادة فتح اقتصاداتها بموازاة الخروج التدريجي من قيود العزل.

ويأمل المتعاملون أن تستفيد الأسهم من تحسن أداء الأسواق العالمية، والارتفاع المتواصل لأسعار النفط في ظل تخفيضات الإنتاج وارتفاع الطلب، في الوقت الذي شهد سوقا أبوظبي ودبي الماليان الأسبوع الماضي ارتفاعات جاءت على نار هادئة، يمكن البناء علىيها في المرحلة المقبلة.

وتترقب الأسواق سيولة مصدرها الاستثمار الأجنبي المؤسسي، الذي ترك الساحة للاستثمار المحلي في الآونة الأخيرة، إلى جانب ضرورة تسريع المزيد من الشركات الإعلان عن نتائجها المالية، لخفض تأثير أي شائعات يمكن أن تحصل على الأداء.

ويبقى الطريق مهيأ لتدفق سيولة على أسهم الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها العادلة، وتحمل أخباراً وبيانات إيجابية، لاسيما أن المستثمرين يقومون عادة بتبديل مراكزهم الشرائية بحثاً عن النتائج الأفضل لتلك الشركات.

ويرى العديد من المراقبين أن جائحة «كورونا» ستخلق توجهاً استثمارياً جديداً في الأسهم بعيداً عن النمطية التي كانت سائدة قبل الجائحة، بحيث ستستفيد قطاعات جديدة من الظروف الراهنة، وهو ما يتطلب من المستثمرين التخلي عن النمط الكلاسيكي في الاستثمار، والبحث عن فرص استثمارية واعدة في قطاعات جديدة في التكنولوجيا والصحة والنقل وغيرها.