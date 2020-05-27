أستراليا تكشف عن خطط التعافي الاقتصادي مع تخفيف إجراءات العزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أمس الثلاثاء الإطار العام لخطط حكومته لإنعاش الاقتصاد محذراً من أن التعافي سيستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات.

وتبدي أستراليا ثقة أنها تمكنت من كبح تفشي فيروس كورونا، وحول موريسون اهتمامه أمس الثلاثاء إلى كيفية إنعاش الاقتصاد بعد ارتفاع مستويات الدين إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

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وأعلن موريسون في كلمة أن الإصلاح الضريبي ورفع القيود وخفض أسعار الطاقة ستكون عناصر رئيسية في تحفيز النمو الاقتصادي فيما تبدأ كانبيرا في تفعيل خطتها للتحفيز التي تزيد قيمتها على 250 مليار دولار أسترالي.

وقال موريسون «في لحظة ما سيتعين عليكم إخراج اقتصادكم من الرعاية المركزة».

(رويترز)