شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تواجه أكبر عجز مالي منذ الحرب العالمية الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي البريطانية إلى 62 مليار جنيه استرليني في أبريل، وهو أعلى رقم شهري مسجل، بعد الإنفاق الهائل على تخفيف تبعات أزمة كوفيد-19.

وبلغ العجز في ميزان المدفوعات - وهو الفرق بين الإنفاق والعائد الضريبي - الشهر الماضي الرقم المتوقع لكامل العام وقت إعداد الموازنة، وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية عن ارتفاع تكاليف الدعم، خاصة رواتب الموظفين والعمالة المؤقتة التي تم الاستغناء عنها.

قال ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني إن الأمور سوف تزداد سوءاً ما لم تقدم الحكومة دعماً مالياً.

وتوقع مكتب الميزانية أن حجم الاقتراض قد يصل إلى 298 مليار جنيه استرليني للعام بأكمله، أي أكثر من خمسة أضعاف التقديرات الواردة في الموازنة.

ووصف جوناثان آثو، نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية، ديون أبريل بأنها «رقم غير مسبوق»، وقال إن تكاليف رواتب المسرحيين وحدها بلغت 14 مليار جنيه استرليني في أبريل.

وارتفع حجم الاقتراض الحكومي حالياً حوالي ستة أضعاف ما كان عليه في أبريل العام الماضي، وهذا يعني أن تغيرات حقيقية ستطرأ على مالية الحكومة.

وقد انهارت مبيعات التجزئة في أبريل حيث ضرب الإغلاق المحال التجارية، وانخفضت عائدات الضرائب بشكل كبير، حيث سمحت الخزانة للشركات بتأجيل بعض المدفوعات، وجاء المبلغ الذي تم تحصيله من ضريبة القيمة المضافة في أبريل/ نيسان سالباً للمرة الأولى، حيث حصلت الحكومة مبالغ أقل مما هو مفترض في سجلات التسديد.

كم تنفق الحكومة؟

أنفقت الحكومة البريطانية أكثر من 880 مليار جنيه استرليني على خدمات مثل الدفاع والشرطة والمدارس واستحقاقات الرعاية الاجتماعية في السنة المالية الماضية، ويأتي معظم هذه المبالغ من الضرائب، التي بلغت حوالي 840 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي.

وعادة ما تنفق الحكومة أموالاً أكثر مما يتم تحصيله، وتلجأ لطرح سندات سيادية لجمع النقد اللازم الذي تسدده بفائدة، وقد ارتفع حجم ديونها بمرور الزمن، ويبلغ حاليًا 1.9 تريليون جنيه إسترليني، أي حوالي 28 ألف جنيه إسترليني لكل مواطن بريطاني.

وعلى الرغم من ارتفاع حجم الدين بشروط النقد، فقد ارتفع حجم الأموال التي تم جمعها من الضرائب أيضًا، ما يبقي الدين تحت السيطرة.

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المساهمة الحكومية

وفي غضون ذلك، تم تعديل حجم الاقتراض الفعلي في مارس 2020 حيث ارتفع الرقم من نسبة 11.7 مليار جنيه استرليني إلى 14.7 مليار جنيه استرليني، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، وقال المكتب إن السبب هو انخفاض الواردات الضريبية الفعلية عن التقديرات السابقة وارتفاع المساهمة الحكومية في التأمين.

تأتي الزيادة في الاقتراض بعد أن كثف الوزير ريشي سوناك الدعم المالي للشركات والموظفين بعد إغلاق قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الفيروس، وبعد نشر الأرقام، قال سوناك إنه إذا لم تقدم الحكومة الدعم المالي، فستكون التكلفة على الاقتصاد وسبل عيش الناس أسوأ بكثير، وأضاف: «إن أولويتنا القصوى هي دعم الناس والوظائف والشركات خلال هذه الأزمة وضمان انتعاشنا الاقتصادي بأقصى سرعة ممكنة. لهذا السبب اتخذنا خطوات غير مسبوقة لتوفير الدعم المعيشي للناس من خلال برنامجنا الإرشادي والمنح والقروض والتخفيضات الضريبية».

وعلى مدى العقد الماضي، كانت الحكومة تحاول ممارسة التدابير الإدارية والمالية الصارم، بهدف تغطية الإنفاق اليومي بالأموال المجبية من الضرائب والقضاء على العجز.

شريان حياة

وبعد استفحال الأزمة يرى الوزير أن الخطط الموضوعة قد وفرت شريان حياة لإنقاذ الملايين، ولمنع وقوع كارثة اقتصادية أكبر. ولا تزال الفواتير تتصاعد قيمتها بالتوازي مع تراجع العائدات الضريبية.

وتوقع سوناك أن يبلغ العجز في ميزان المدفوعات رقماً هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، ورغم أن الحكومة زادت من عمليات اقتراضها من الأسواق المالية، من خلال السندات، إلا أن قدرتها على الاستمرار في ذلك محدودة.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أنه في نهاية المطاف، لا بد من أن ترفع بريطانيا الضرائب، أو أن تخفض الإنفاق، ومع ذلك تبقى فاتورة الطوارئ باهظة ولا مفر منها، ولكن سيتعين على الوزير سوناك فرض تلك الإجراءات بعناية لتجنب تعرض الانتعاش للخطر، وإذا اختار زيادة الضرائب، فإنه سيخاطر بخرق بعض وعود الانتخابات.

تأجيل أقساط الرهن

وأعلن عن تمديد خطة تأجيل دفع أقساط الرهن العقاري لأصحاب المنازل الذين يواجهون صعوبات مالية خلال الوباء لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ونتيجة للقفزة في الاقتراض، ارتفع إجمالي ديون القطاع العام إلى 1888 مليار جنيه استرليني (1.88 تريليون) في نهاية أبريل بزيادة 118.4 مليار جنيه استرليني عن أبريل 2019.