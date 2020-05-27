دبـي مقبلـة علـى الحيـاة بتفـاؤل ونشـاط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة



أجرت مؤسسة «فيوتشر ليرن» للتعلم عن بُعد، ومركزها لندن، دراسة عن أفضل 100 مدينة طموحة حول العالم تحظى بالفرص الاقتصادية والتعليمية الكافية؛ لإدارة اقتصاد ما بعد «كوفيد-19».

وخلصت الدراسة إلى قائمة حلت فيها دبي في المركز الأول إقليمياً، والخامس عالمياً، وفقاً لمؤشرات تدل على قدرتها الاقتصادية والتنظيمية والصحية لإدارة المرحلة المقبلة، متقدمة على مدن عالمية كبرى مثل: سان فرانسيسكو وجوتنبرج وجنيف وميونخ ونيويورك وغيرها.

وتصدرت سنغافورة القائمة تلتها كوبنهاجن في المركز الثاني، ومن ثم هلسنكي في المركز الثالث، وأوسلو في المركز الرابع على سلم الترتيب.

وتم اعتماد المدن بعد تحليل 15 عاملاً تتعلق بالاقتصاد والسياسات الحكومية وجودة الحياة والمساواة بين الجنسين والتشريعات وفرص المرأة للتقدم الوظيفي، إضافة إلى جمع بيانات حول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل مدينة في مرحلة ما قبل فيروس «كورونا»، وعدد الشركات الناشئة الجديدة، وما إذا كانت المدينة تعد مركزاً للابتكار.

وحققت دبي العلامة الكاملة بنسبة 100% في مؤشر الإنفاق الصحي، و95.62% في مؤشر الدخل المتاح للإنفاق، و96.52% في مؤشر المرأة ودورها القيادي، و93.80% في مؤشر فرص الشباب، و98,89% في مؤشر معدلات الهجرة والانفتاح.

ونظرت الدراسة في كيفية تعامل الحكومات مع الأزمة الحالية؛ من حيث الدعم المقدم للشركات، مثل: القروض، والمساعدات المالية (للأفراد والشركات) والخطط الموضوعة لمساعدة الصناعات المتعثرة. وأجرت استطلاعاً للرأي بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم؛ لتحديد موقفهم من استجابات حكوماتهم للأزمة، إضافة إلى كيفية تأثيرها على وضعهم الوظيفي.

ترتيب المدن ال10الأولى: