النفط يرتفع مع تنامي الثقة في احترام تعهدات خفض الإنتاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام، بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.4% بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولار للبرميل، ولم تكن هناك تسوية لغرب تكساس الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7% أو 61 سنتاً مسجلة 36.14 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1% يوم الاثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة.

تدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد انخفاض إنتاجها النفطي مقترباً من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يومياً لشهري مايو/‏أيار ويونيو/‏حزيران بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة «أوبك بلس».

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وقال دانييل هاينس، كبير استراتيجيي أسواق السلع الأولية في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، «ثمة بلا ريب شعور بأن تلك التخفيضات تبلورت كأفضل ما يكون». وتجتمع دول أوبك+ أوائل يونيو حزيران لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي مازالت منخفضة حوالي 45% منذ بداية السنة. من جهته، قال الكرملين أمس الثلاثاء إن مجموعة دول أوبك بلس ستدرس تطورات الوضع في أسواق النفط العالمية قبل أن تأخذ أي قرارات جديدة بشأن سياسة الإنتاج.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي المبرم الشهر الماضي أثبت فعالية لا شك فيها وساعد على التصدي لأي مسارات سلبية محتملة في أسواق الخام.

من جهة أخرى، اجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الثلاثاء مع شركات النفط الرئيسية لبحث سير تطبيق تخفيضات إنتاج الخام العالمية والتمديد المحتمل لمستويات التقليص الحالية بعد يونيو/‏حزيران.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع «إمكانية تمديد الحصص القائمة لما بعد يونيو/‏حزيران من المتوقع مناقشتها. فترة التمديد ستكون محل نقاش أيضاً». (وكالات)