شكرا لقرائتكم خبر عن «إياتا» ينتقد خلافاً على قواعد الحجر بين بريطانيا وفرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت شركات الطيران العالمية الحكومات على إبعاد السياسة عن قواعد السيطرة على الحدود في وقت تفشي جائحة فيروس كورونا، بعد أن دب خلاف بين بريطانيا وفرنسا على قواعد الحجر الصحي.
وأشارت فرنسا إلى أنها ستفرض قيوداً مماثلة بعد أن أعلنت بريطانيا فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على القادمين من وسط أوروبا بما في ذلك فرنسا اعتباراً من الثامن من يونيو/ حزيران.
وقال ألكسندر دي جونياك المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إن أي قيود حدودية تتعلق بالوباء يجب أن تكون مدفوعة بأسباب علمية خالصة. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر «إياتا» ينتقد خلافاً على قواعد الحجر بين بريطانيا وفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.