«إياتا» ينتقد خلافاً على قواعد الحجر بين بريطانيا وفرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت شركات الطيران العالمية الحكومات على إبعاد السياسة عن قواعد السيطرة على الحدود في وقت تفشي جائحة فيروس كورونا، بعد أن دب خلاف بين بريطانيا وفرنسا على قواعد الحجر الصحي.

وأشارت فرنسا إلى أنها ستفرض قيوداً مماثلة بعد أن أعلنت بريطانيا فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على القادمين من وسط أوروبا بما في ذلك فرنسا اعتباراً من الثامن من يونيو/‏ حزيران.

وقال ألكسندر دي جونياك المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إن أي قيود حدودية تتعلق بالوباء يجب أن تكون مدفوعة بأسباب علمية خالصة. (رويترز)