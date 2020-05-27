ألمانيا تعتزم رفع قيود السفر إلى 31 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم الحكومة الألمانية تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتباراً من 29 يونيو/‏ حزيران، قبل الموعد المخطط سلفاً بأسبوع، ورفع التحذير من السفر إلى 31 دولة أوروبية اعتباراً من منتصف يونيو/‏ حزيران.

تأتي تلك التقارير في وقت ستناقش فيه الولايات الألمانية مع المستشارة أنجيلا ميركل، سبل تخفيف مزيد من قيود إجراءات العزل العام المفروضة منذ مارس/‏ آذار لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وذكرت صحيفة «بيلد» اليومية، نقلاً عن مسودة وثيقة لا تزال بحاجة لموافقة الولايات، أن ميركل التي تعرضت لضغوط من رؤساء حكومات الولايات وافقت على تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتباراً من 29 يونيو/‏ حزيران، بدلاً من الخامس من يوليو/‏ تموز.

وسترفع الحكومة الألمانية التحذير من السفر إلى 31 دولة أوروبية اعتباراً من 15 يونيو/‏ حزيران إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك.

وأضافت الوكالة استناداً لوثيقة قد يوافق عليها مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن هذا سيشمل بريطانيا، وآيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا، إضافة إلى 26 دولة من شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي. (رويترز)