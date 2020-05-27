شكرا لقرائتكم خبر عن أوزبورن: صرنا دولة أفقر وذات اقتصاد أصغر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات مستقلة حول قطاع التجزئة مؤخراً حجم الضرر الذي تعرضت له القدرة الشرائية لعامة الناس نتيجة عمليات الإغلاق القسري. وقال وزير المالية السابق جورج أوزبورن: «علينا أن نتعايش مع حقيقة أن بريطانيا صارت أفقر وأن الاقتصاد أصغر».

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