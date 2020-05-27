شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ «لوفتهانزا».. حصة للحكومة حتى استعادة الشركة متانتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس أول أمس الاثنين إن حزمة إنقاذ الناقلة الرئيسية لوفتهانزا «حل جيد جداً جداً» يأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل من الشركة ودافعي الضرائب.

وبعد توصل الحكومة ولوفتهانزا لاتفاق مبدئي بشأن صفقة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار)، قال شولتس «الدعم الذي نعده هنا لفترة محددة من الوقت».

وأضاف «عندما تستعيد الشركة متانتها، ستبيع الدولة حصتها وتأمل في ربح صغير يضعنا في مركز يؤهلنا لتمويل الاحتياجات الكثيرة للغاية التي يتعين علينا تلبيتها في الوقت الراهن، لا لهذه الشركة فحسب».

توصّلت «لوفتهانزا» إلى اتّفاق مع الحكومة الألمانية حول خطة إنقاذ تبلغ 9 مليارات يورو ستصبح بموجبها الدولة أكبر مساهم في رأسمال المجموعة بحصة تبلغ 20% وذلك لتجنيب الشركة الإفلاس.

وصادقت الحكومة التي تعود بموجب الاتفاق إلى قائمة مساهمي الشركة بعد نحو 20 عاماً، على الخطة من خلال صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الفيدرالية الذي تم إنشاؤه لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مجلس إدارة الشركة دعمه لحزمة التدابير التي تتطلب مصادقة المفوضية الأوروبية والجمعية العمومية للمساهمين.

ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات شاقة حول المساعدات وسط أزمة غير مسبوقة تشهدها الشركة وقطاع الطيران بأكمله.

وفي التفاصيل التي أعلنها وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، ستستحوذ الدولة في إطار زيادة رأسمال الشركة على حصة 20% في المجموعة مقابل 300 مليون يورو، أي 2.56 يورو للسهم الواحد، وهو رقم أدنى بكثير من سعر السوق، ما من شأنه أن يضمن لبرلين عائدات استثمارية.

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وستضخ الدولة مبلغ 4.7 مليار يورو في الشركة سيتعين على لوفتهانزا تسديده بفائدة تصاعدية تراوح بين أربعة% في العام 2020 و7.5% في العام 2027، وفق بيان المجموعة.

ومقابل تمويل إضافي يبلغ مليار يورو سيحق لبرلين زيادة مساهمتها إلى 25% وسهم إضافي، ما سيمكّنها وفق القانون الألماني من حيازة أقلية معطّلة.

وستمثل الدولة بعضوين في مجلس مراقبة المجموعة لكنّها تتخلى عن حق التصويت في الجمعيات العمومية «إلا في حال التقدّم بطلب شراء».

يضاف إلى ذلك قرض يبلغ ثلاثة مليارات يورو للمجموعة التي ستُمنع من تسديد أرباح لمساهميها.

وسيتعيّن على صندوق الاستقرار الاقتصادي بيع حصصه بسعر السوق بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2023 في حال أنجزت المجموعة تسديد الأموال التي تم ضخها.

وبالإجمال فإن 700 طائرة من أصل 760 تملكها لوفتهانزا تربض الآن في المطارات بدون حراك، وأكثر من 80 ألفاً من موظفيها البالغ عددهم 130 ألفاً يعملون بدوام جزئي.

وتنقل الشركة حالياً نحو 3000 مسافر يومياً مقابل 350 ألفاً كمعدل وسطي يومياً قبل ظهور الوباء.

وفي الفصل الأول من العام الحالي تكبدّت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 1.2 مليار يورو، يتوقّع أن تتفاقم في الفصل الثاني.