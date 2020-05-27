الصين تساعد رحلات الشحن الجوي نقدياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة المالية الصينية، أمس الثلاثاء، إنها ستقدم الدعم لشركات الطيران الصينية والأجنبية في رحلات الشحن من البلاد، وإليها.

وأضافت الوزارة في بيان أن الدعم النقدي سيكون بأثر رجعي لتغطية أي رحلات اعتباراً من أول إبريل/‏ نيسان، وحتى 30 يونيو/‏ حزيران.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة لطائرات الشحن المحولة من طائرات ركاب، سيجري دعم 80% من تكاليف التحويل.

(رويترز)