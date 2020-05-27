«المركزي» الياباني يضخ 16 مليار دولار بموجب خطة إقراض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض بنك اليابان المركزي، أمس الثلاثاء، ضخ 1.7 تريليون ين (15.8 مليار دولار)، في الاقتصاد بموجب خطة تهدف إلى زيادة إقراض الشركات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المبلغ المعروض على المؤسسات المالية في عطاء، أمس الثلاثاء، كان مثلي حجم العطاء السابق في 14 مايو/‏ أيار، في إشارة إلى أن البرنامج يساعد في توجيه الأموال إلى الشركات التي تعاني نقصاً في السيولة بسبب الوباء.

وتتسلم المؤسسات المالية القروض، ومداها ثلاثة أشهر، اليوم الأربعاء. وأظهرت البيانات أن إجمالي الأموال التي تم ضخها في إطار البرنامج بلغ 14.4 تريليون ين.

(رويترز)