مستوى الاستدانة مقلق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصفت روث جريجوري، الخبيرة الاقتصادية في «كابيتال إيكونوميكس»، الاقتراض في أبريل / نيسان بأنه «مرتفع بشكل مثير للقلق»، لكنها أضافت أن تخفيفًا بسيطًا للحظر ربما يعني أن الحكومة لن تضطر إلى الاقتراض كثيرًا هذا الشهر.

وعلى الرغم من كثرة الضغوط المالية لا تواجه الحكومة صعوبات في جمع الأموال من أسواق المال العالمية. ويقول المحللون إن معدلات الفائدة المنخفضة القياسية تعني أن عبء الديون في المملكة المتحدة يمكن أن يبقى تحت السيطرة.