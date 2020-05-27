توقف نقل الغاز الروسي عبـر بـولنــدا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مشغلين لخط أنابيب الغاز الطبيعي يامال-أوروبا من روسيا، والذي يعبر الأراضي البولندية، أن إمدادات الخط شبه متوقفة، وذلك بعد أيام من انتهاء أجل اتفاق نقل الغاز المبرم بين موسكو ووارسو.

يرجع اتفاق نقل الغاز بين روسيا وبولندا إلى التسعينات وحل أجله في 17 مايو/ أيار في وقت تعمل فيه وارسو على مواءمة لوائح الطاقة لديها مع قواعد الاتحاد الأوروبي والحد من اعتمادها الذي دام لعشرات السنين على الوقود الروسي.

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وأكد مشغل شبكة الغاز البولندية جاز-سيستم أنها بدأت بعد أن انتهى أجل اتفاق نقل الغاز، بيع سعة في خط أنابيب يامال من خلال مزادات.

وقالت إن السعة التي جرى حجزها ليوم الأحد تقل بكثير عن الفترات السابقة وإنه «ليست هناك حاجة لأن تعمل محطات الضخ 24 ساعة يومياً في ظل تلك الطلبات المنخفضة على نقل الغاز».

وبحسب جاز-سيستم، حجز عملاء أربعة ملايين كيلووات ساعة لكل من يومي الأحد والاثنين، مقارنة مع حوالي 12.5 مليون حُجزت ليوم السبت.