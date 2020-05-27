شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أكور: دبي تتمتع بديناميكية ومرونة عالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نوّهَ مارك ويليس، المدير التنفيذي لمجموعة أكور، بجهود حكومة دبي لإعادة فتح الأسواق ودعم القطاع السياحي، لافتاً إلى أن دبي تتمتع بديناميكية ومرونة عالية، وأن مجموعة أكور تتعاون بشكل وثيق مع دائرة السياحة وكافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص مع وضع معايير الصحة والسلامة في طليعة الأولويات.

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