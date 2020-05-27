شكرا لقرائتكم خبر عن «إن.إم.سي» تؤخر رواتب مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مذكرة داخلية بأن «إن.إم.سي هيلث»، أخرت رواتب موظفيها للشهر الجاري، وتتوقع استكمال صرفها في الأسبوع الأول من يونيو.

وقالت الشركة في رسالة داخلية للموظفين بالبريد الإلكتروني، الاثنين الماضي، إن معالجة كشوف الأجور للشهر الحالي لن يبدأ قبل اليوم 27 مايو.

وقال مايكل ديفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي «خلال أيام ، سنبدأ بصرف الرواتب على مراحل». (رويترز)

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