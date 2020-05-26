أسهم أمريكا تصعد بدعم آمال في لقاحات لفيروس كورونا وعودة النشاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء بدعم من التفاؤل حيال تطوير لقاحات لفيروس كورونا وعودة النشاط الاقتصادي، لكن المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أخفق في البقاء فوق مستوى ثلاثة آلاف نقطة ذي الأهمية المعنوية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 531.53 نقطة، بما يعادل 2.17 بالمئة، إلى 24996.69 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 36.36 نقطة، أو 1.23 بالمئة، مسجلا إلى 2991.81 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 15.63 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 9340.22 نقطة.

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