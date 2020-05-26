شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستخدم الطلاب للحاسب الآلى فى إعداد الأبحاث المدرسية؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن نسبة استخدام الحاسب الآلى للطلاب فى العملية التعليمية، بأن استخدام الطلاب للحاسب الآلى فى إعداد الإبحاث والتقارير المدرسية والأوراق البحثية هي 44.5% و فى إعداد الواجبات والمشروعات التي لها صلة بالدراسة فقد بلغت بلغت 46.4% وفى تصميم العروض بلغت 27.9%وفى إعداد جداول Excel بلغت 24.9% ً و نسبة استخدام الطالب للحاسب الالى فى إعداد الرسوم البيانية هي 25.6%.

و أشار التقرير الصادر عن الربع الأخير من عام 2019، بأن نسبة استخدام المدرسين للانترنت فى إعداد المحتوى التعليمي والبحث عن المعلومات قد بلغت نحو 27.4% وفى تبادل المعرفة والخبرات من خلال التواصل مع الاخرين فى مجال تخصصك 23.2% و في التواصل الالكترونى مع إدارة المدرسة أو المدرسين، من خلال البريد الالكترونى أو موقع المدرسة أو شبكات التواصل الاجتماعى 18.3% و بلغت نسبة استخدام المدرسين للانترنت فى التواصل الالكترونى مع الطلبة من خلال البريد الالكترونى أو موقع المدرسة أو شبكات التواصل الاجتماعى 12.7%.

Advertisements

كانت الوزارة قد كشفت فى وقت سابق عن وصول عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم تأسيسها خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019، إلى نحو 414 شركة، مقارنة بـ 398 شركة تم تأسيسها خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2018. فى حين بلغت رؤوس أموال هذه الشركات 562.52 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بـ 291.15 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018.

من جهة أخرى، بلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 806 نقاط خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 696 نقطة خلال الفترة من أبريل - يونيو 2019. ويتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات خمس شركات، هى: شركة راية لخدمات الاتصالات، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، المصرية لمدينة الإعلامي، الشركة المصرية للاتصالات.