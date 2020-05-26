شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 26-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج اليورو مقابل الدولار الارتفاع ليخترق مستوى 1.0966 ويغلق شموع الأربع ساعات الأخيرة فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الارتفاع، مع الإشارة إلى أن إغلاق اليوم فوق هذا المستوى سيؤكد استمرار الميل الصاعد للتوجه نحو 1.1067 كهدف إيجابي أول.

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