شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على تراجع بحوالي 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط عزوف عن الملاذات الآمنة وإقبال على أصول المخاطرة كالأسهم، وذلك مع تصاعد التفاؤل بين المستثمرين من إمكانية تطوير لقاح فعال ضد كورونا قبل نهاية العام الجاري.



وفي الأحوال العادية، يجري تطوير وتجربة لقاح ضد أحد الأمراض المعدية على مدار سنوات أو على الأقل عام ونصف العام، لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يضغط على الشركات والمراكزو الطبية والبحثية في البلاد كي يتم تطويره وجاهزيته قبل نهاية 2020.

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وهدأت التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية إلقاء المسؤولية عن انتشار فيروس "كورونا" عالمياً وتلويح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بورقة الرسوم الجمركية.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.7% إلى 1705.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1737.2 دولار وأقل سعر عند 1700 دولار.