شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره مع إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بفعل إقبال المستثمرين لأصول المخاطرة وعزوفهم عن الملاذات الآمنة كالعملة الأمريكية والمعادن النفيسة.



يأتي ذلك مع هدوء التوترات بين الولايات المتحدة والصين والتي خيمت بظلالها السلبية على الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة.



وكانت أمريكا قد اتهمت الصين بأنها السبب في انتشار فيروس كورونا ووفاة مئات الآلاف حول العالم وإصابة الملايين به لعدم كفائتها في التعامل مع الأزمة.

Advertisements



وردت الحكومة الصينية بالتنديد والشجب لهذه التصريحات مشيرة إلى أنه لو كان الأمر كذلك، فلا بد من إلقاء مسؤولية انتشار مرض الإيدز على الولايات المتحدة.



لكن أسواق الأسهم وأصول المخاطرة تلقت اليوم دعما من التفاؤل السائد نتيجة إحراز تقدم في التجارب الأولية لتطوير عدد من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" حول العالم من قبل عدد من الدول ومراكز الأبحاث.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.