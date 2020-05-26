- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره مع إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بفعل إقبال المستثمرين لأصول المخاطرة وعزوفهم عن الملاذات الآمنة كالعملة الأمريكية والمعادن النفيسة.
يأتي ذلك مع هدوء التوترات بين الولايات المتحدة والصين والتي خيمت بظلالها السلبية على الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة.
وكانت أمريكا قد اتهمت الصين بأنها السبب في انتشار فيروس كورونا ووفاة مئات الآلاف حول العالم وإصابة الملايين به لعدم كفائتها في التعامل مع الأزمة.
وردت الحكومة الصينية بالتنديد والشجب لهذه التصريحات مشيرة إلى أنه لو كان الأمر كذلك، فلا بد من إلقاء مسؤولية انتشار مرض الإيدز على الولايات المتحدة.
لكن أسواق الأسهم وأصول المخاطرة تلقت اليوم دعما من التفاؤل السائد نتيجة إحراز تقدم في التجارب الأولية لتطوير عدد من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" حول العالم من قبل عدد من الدول ومراكز الأبحاث.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يعمق خسائره مع إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.