الارشيف / الاقتصاد

النفط يحافظ على مكاسبه في ظل تكهنات بتعافي الطلب العالمي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه في ظل تكهنات بتعافي الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بتكهنات تعافي الطلب العالمي في ظل إجراءات إعادة فتح الاقتصاد بالإضافة إلى استمرار الامتثال لاتفاق "أوبك" والمنتجين المستقلين.


كان النفط قد وقع تحت الضغوط في الأسبوع الماضي بفعل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين والتي ربما تؤدي إلى نشوب حرب تجارية جديدة تضر بالطلب.


وألقت أمريكا باللوم على الصين واعتبرتها السبب في انتشار فيروس "" على مستوى العالم ووفاة مئات الآلاف وإصابة الملايين على أثره.

Advertisements


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.


وتلقى الخام والأسواق العالمية دعما اليوم من بعض التجارب المبشرة على البشر في إطار الجهود لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 34.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34.8 دولار وأقل سعر عند 32.4 دولار.


وصعد سعر "برنت" بنسبة 1.3% إلى 35.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.6 دولار وأقل سعر عند 35.2 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط يحافظ على مكاسبه في ظل تكهنات بتعافي الطلب العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا