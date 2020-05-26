شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه في ظل تكهنات بتعافي الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بتكهنات تعافي الطلب العالمي في ظل إجراءات إعادة فتح الاقتصاد بالإضافة إلى استمرار الامتثال لاتفاق "أوبك" والمنتجين المستقلين.



كان النفط قد وقع تحت الضغوط في الأسبوع الماضي بفعل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين والتي ربما تؤدي إلى نشوب حرب تجارية جديدة تضر بالطلب.



وألقت أمريكا باللوم على الصين واعتبرتها السبب في انتشار فيروس "كورونا" على مستوى العالم ووفاة مئات الآلاف وإصابة الملايين على أثره.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وتلقى الخام والأسواق العالمية دعما اليوم من بعض التجارب المبشرة على البشر في إطار الجهود لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 34.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34.8 دولار وأقل سعر عند 32.4 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 1.3% إلى 35.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.6 دولار وأقل سعر عند 35.2 دولار.