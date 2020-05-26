شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع بأكثر من 1% مع هدوء التوترات بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بإجراءات إعادة فتح عدد من الاقتصادات على مستوى العالم فضلا عن هدوء التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" قد وجهت اللوم والمسؤولية على عاتق الصين بسبب انتشار فيروس "كورونا" عالمياً، وأكد "ترامب" بأن عدم كفاءة بكين تسبب في تفشي المرض ووفاة مئات الآلاف وإصابة الملايين.

Advertisements



من ناحية أاخرى، تحاول عدد من الاقتصادات في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة إعادة فتح أنشطتها كالمتاجر والمصانع والمتنزهات والحدائق والشركات وغيرها بعد أشهر من الإغلاق.



وجاء ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوظائف والاستثمارات ووقف نزيف الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:558 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 0.6208، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6221 وأقل سعر عند 0.6093.