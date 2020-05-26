سورجوت للنفط والغاز تبيع شحنة من الأورال للتحميل من بريمورسك في يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن سورجوت للنفط والغاز الروسية أرست عطاء فوريا اليوم الثلاثاء لبيع 100 ألف طن من خام الأورال للتحميل من ميناء بريمورسك في الفترة من الثامن إلى التاسع من يونيو . وقالوا إن شل هي مشتري الشحنة التي جرت ترسيتها بعلاوة بنحو دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ عند إضافة تكاليف الشحن إلى فارق التسليم على ظهر السفينة (فوب). أرست سورجوت للنفط والغاز عطاءها على أساس التسليم على ظهر السفينة.

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