شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: الأسعار فى المزرعة تبدأ من 27 جنيها والبيض 25.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26 -5-2020 ، استقرارا وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة وذلك في أخر أيام عيد الفطر، حيث سجل 27-29 جنيها، وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 27-29جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 31-34 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وأضاف السيد لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة35 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 38-40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، سعر كرتونة البيض تيبدأ من 25.5 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 28 - 30 جنيها .

جدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

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وأوضحت أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ،وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل .