شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة بورصة نيويورك لـBBC: تزاحم المضاربين فى صالة التداول لن يعود كما كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "بى بى سى" إن بورصة نيويورك عادت للعمل اليوم، بعد إغلاق استمر نحو شهرين بسبب فيروس كورونا.

وأعيد في نيويورك فتح البورصة بعد إغلاقها منذ 23 مارس الماضي، وذلك في ظل قيود احترازية ووقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفقًا لرئيسة بورصة نيويورك ستايسي كونينجهام ، فإن صالة التداول لن تبدو كما كانت في السابق حيث يتزاحم المضاربون.

وقالت كونينجهام لبي بي سي إنه سيسمح لعدد أقل من الوسطاء بالدخول لصالة التداول وسيرتدون أقنعة واقية ، كما سيتم متابعة التزامهم بقواعد التباعد الاجتماعي بشكل صارم.

ومنذ إغلاقها، اقتصرت بورصة نيويورك على التداول الإلكتروني فقط.

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قررت بورصة نيويورك إغلاق قاعة التداولات اعتبارا من الاثنين المقبل، والتحول إلى التداول الإلكتروني بشكل كامل، وذلك بعد إصابة اثنين من العاملين في البورصة بالفيروس.

وستنتقل بورصة نيويورك الآن إلى التداول الإلكتروني بعد أن أجرت مؤخرا اختبارا لأنظمة التداول، للتأكد من إمكانية عملها إلكترونيا بشكل كامل دون الحاجة إلى فتح قاعة التداول.

وقال موقع "سكاى نيوز" بالرغم من أن قاعة التداول في بورصة نيويورك لم تعد تحمل الأهمية ذاتها كالسابق، في ظل صعود دور التكنولوجيا والتداول الإلكتروني، إلا أن هذا المكان يشكل رمزا تاريخيا للبورصة التي تأسست قبل نحو 228 عاما، كما أن هذه القاعة لا تزال مسئولة عن نحو 18 بالمائة من التداولات في بورصة نيويورك.