شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار طوال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 26 -5 - 2020، استقرارا حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الخضروات لم تشهد استقرارا طول أيام العيد الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيه، بينما سجلت أسعار البطاطس لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيه، وسجلت أسعار الفاصوليا 2 - 4 جنيهات وسجل سعر كيلو البصل 2.5-3.5 جنيه.

وأضاف النجيب أن الباذنجان البلدى سجل أسعارا تتراوح بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى يتراوح بين 1.5-2.5، فيما سجلت أسعار الكوسة لتتراوح بين 1.5 - 4.5 جنيه واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 12 -20 جنيها.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.

جدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.

وأكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2 مليون و400 الف طن، وانفراجه فى تدفق الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والأوربية، طبقا للشروط الحجرية والتى تتفق مع الدول المستوردة، وفتح منافذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.