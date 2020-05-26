شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير متوقع في ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة هذا الشهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات مؤسسة "كونفرنس بورد" عن ارتفاع غير متوقع في ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.
وجاء ذلك في إطار الجهود الرامية إلى إعادة جميع الولايات الأمريكية فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي بعد فترة من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وذكرت مؤسسة "كونفرنس بورد" أن مؤشر ثقة المستهلكين سجل 86.6 نقطة في مايو/أيار من 85.7 نقطة في أبريل/نيسان فيما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 82.3 نقطة.
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