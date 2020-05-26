شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النحاس ترتفع تزامنا مع ضعف الدولار وإعادة فتح الاقتصادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى إجراءات إعادة فتح الاقتصادات في مختلف دول العالم.



ومع عودة الكثير من المصانع للعمل بشكل جزئي في بعض الدول، ربما يتعافى الطلب على السلع والمعادن، ومن بينها المعددن الصناعي "النحاس".

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وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أكد على أن إدارته ستمضي قدما في استمرار إعادة فتح اقتصادات الولايات حتى لو تعرضت لموجة ثانية لفيروس "كورونا" وزاد على أثرها عدد الإصابات والوفيات التي تجاوزت حاجز مائة ألف حالة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.04 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 2.43 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2.43 دولار وأقل سعر عند 2.38 دولار.