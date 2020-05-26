شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يقفز بأكثر من 600 نقطة في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الذي يعد أولى جلسات الأسبوع بعد العودة من عطلة "يوم الذكرى"، وذلك بفعل التفاؤل حيال إجراءات إعادة فتح الاقتصاد.



وهدأت المخاوف حيال التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع تراجع حدة التصريحات بين البلدين بسبب إلقاء اللوم على بكين بأانها السبب في تفشي فيروس كورونا عالمياً.



وأعرب محللون عن تفاؤلهم أيضا بشأن الأنباء الواردة من هنا وهناك حول قرب تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا خاصة مع إعلان الصين عن نتائج مبشرة بشأن لقاح يجرب تجربته على البشر.



هذا، وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% (ما يعادل 610 نقاط) إلى 25075 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 126 نقطة) إلى 9450 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.9% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 3012 نقطة.