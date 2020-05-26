شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة ترتفع على غير المتوقع في أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في أبريل على غير المتوقع، لكن الزيادة مؤقتة على الأرجح، إذ تؤثر أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد، مما أطلق العنان لزيادة قياسية في البطالة.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 0.6 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 623 أف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة مبيعات مارس آذار بالخفض إلى 619 ألف وجدة من 627 ألف وحدة في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل الجديدة، والتي تشكل حوالي عشرة بالمئة من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 21.9 بالمئة إلى وتيرة 480 ألف وحدة في أبريل .