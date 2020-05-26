الاقتصاد

مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة ترتفع على غير المتوقع في أبريل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة ترتفع على غير المتوقع في أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في أبريل على غير المتوقع، لكن الزيادة مؤقتة على الأرجح، إذ تؤثر أزمة فيروس على الاقتصاد، مما أطلق العنان لزيادة قياسية في البطالة.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 0.6 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 623 أف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة مبيعات مارس آذار بالخفض إلى 619 ألف وجدة من 627 ألف وحدة في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل الجديدة، والتي تشكل حوالي عشرة بالمئة من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 21.9 بالمئة إلى وتيرة 480 ألف وحدة في أبريل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة ترتفع على غير المتوقع في أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا