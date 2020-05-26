في «عيد الفطر» فقط .. ما المبلغ الذي تم صرفه من ماكينات الصراف الآلي في مصر ؟

أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء ، قيام المصريين، بسحب نحو 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي المتنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف : إن هذه المبالغ تم سحبها خلال 4 أيام فقط من الجمعة الماضية وحتى أمس الاثنين.

وأوضح، أنه تم التشديد على البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف بالنقود لتلبية إحتياجات المواطنين من السيولة، مع الالتزام بتعليمات التعقيم المستمر للماكينات وفروع البنوك تنفيذا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.