ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين في مايو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في مايو أيار، مما يشير إلى احتمال تجاوز الولايات المتحدة أسوأ مراحل الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، إذ تبدأ البلاد إعادة فتح الأنشطة، لكن ربما يستغرق الأمر بعض الوقت للخروج تماما من الأزمة في ظل وصول البطالة إلى معدل قياسي.

وقالت كونفرانس بورد اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى قراءة عند 86.6 هذا الشهر من قراءة معدلة مخفض عند 85.7 في أبريل .

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 87.5 في مايو أيار من القراءة السابقة عند 86.9 في أبريل نيسان.