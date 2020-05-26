شكرا لقرائتكم خبر عن ولسة الباقة شغالة.. استثمارات الإنترنت 2019 البطل الحقيقى بجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الحكومة ممثلة بالشركة المصرية للاتصالات المملوكة لها بنسبة 80% مشروع لتطوير الإنترنت عام 2019 باستثمارات تصل لما يقرب من 30 مليار جنيه، ورفع سرعات الانترنت بنحو 6 اضعاف للمستخدمين مع تخفيض سعر الجيجابت، ما كان له اثر السحر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط استهلاك عالى للإنترنت المنزلى وصل إلى 99% وفقا لأحدث تقرير لجهاز تنظيم الاتصالات.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت: "لولا مشروع تطوير الإنترنت لم تكن لتصمد الشبكات وسط كثافة عالية للاستهلاك خلال الجائحة الحالية".

وأوضح الوزير لـ"الخليج 365" فى وقت سابق، أن مشروع تطوير الإنترنت والبنية التحتية الذى نفذته الدولة فى عام 2019، ساعد على صمود الشبكات خلال الجائحة الحالية مع تضاعف وكثافة استهلاك المواطنين لنقل البيانات، خلال فترة العزل المنزلى منها على سبيل المثال.

كما أشار إلى العمل والتعليم عن بعد وتطبيقات المشاهدة اونلاين ومواقع التواصل الاجتماعى وتضاعف الاقبال على التجارة الإلكترونية وإمتحانات الطلاب اونلاين والتى تسير بشكل جيد دون شكاوى وغيرها من الوسائل الرقمية. وأضاف" تقوم الوزارة بمراقبة مستوى الأحمال ورفع كفاءة الشبكة بالمناطق التى قد تشهد حدوث اختناقات، لاسيما وإن أزمة فيروس كورونا ما زالت مستمرة ونتجه إلى اتعايش مع الجائحة ولابد أن يواكب ذلك استقرار للخدمة".

وتمثلت زيادة استهلاك الانترنت وفقا لجهاز تنظيم الاتصالات فيما يلي:

الزيادة فى نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى لتصل إلى 19% خلال شهر رمضان لترتفع نسبة الزيادة لتصفح الموقع التعليمية إلى 395% منذ بدء الحظر.

زيادة فى نسبة استخدام تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهى لتصل إلى 292% خلال شهر رمضان لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315% منذ بدء الحظر.

الزيادة الكبيرة فى استخدام تطبيقات الانترنت خلال شهر رمضان ونسب الزيادة فى استخداماتها واهمها ما يلى:

Advertisements

زووم: هو برنامج مختص بالمكالمات وعقد الاجتماعات عن بعد وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 3456%.

تلى جرام: هو عبارة عن إحدى تطبيقات التراسل ويمكن لمستخدميه تبادل الرسائل بما فى ذلك الصور والفيديوهات والوثائق، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 1100%.

شاهد: تطبيق لإحدى المنصات العربية التى تقدم خدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 157%.

الألعاب: تطبيقات الألعاب على شبكة الانترنت وقد زادت نسبة استخدامها بنسبة 75%.

تيك توك: وهو تطبيق عبارة عن وجهه لمقاطع الفيديو للمستخدمين على التليفونات المحمولة، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 24 %.

يوتيوب: موقع مشاهدة وتحميل التسجيلات المرئية والفيديوهات ومشاهدتها ومشاركتها والتعليق عليها، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 115%.

تطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي:

سناب شات: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 67 %.

واتس اب: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 27 %.

فيس بوك: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 44 %.

انستجرام: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 12 %.