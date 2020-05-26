شكرا لقرائتكم خبر عن سوناطراك الجزائرية ترفع سعر بيع الخام الصحراوى لشهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت سوناطراك الجزائرية سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي في يونيو إلى 40 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ. بالمقارنة، كان السعر 2.50 دولار للبرميل دون برنت المؤرخ في شحنات مايو .

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