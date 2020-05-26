شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق إجمالي الودائع المصرية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ نحو 4 تريليون و246 مليار جنيه، مقابل 3 تريليون و837 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 409 مليار جنيه.

وأظهرت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الودائع موزعة بين الودائع الحكومية وغير الحكومية، حيث بلغت قيمة الحكومية منها نحو 602.9 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 624 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع طفيف بلغ 21 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية نحو 3 تريليون و643 مليار جنيه، مقابل 3 تريليون و213 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 430 مليار جنيه.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي الودائع بالعملة المحلية سجل ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ نحو 3 تريليون و523 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 2 تريليون و963 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 560 مليار جنيه، وحازت الودائع غير الحكومية على الحصة الأكبر من الودائع بالعملة المحلية، بنحو 2 تريليون و996 مليار جنيه في يناير الماضي، بينما كانت 2 تريليون و464 مليار جنيه في يناير من عام 2019، كما حققت ارتفاعا طفيفا بالنسبة للودائع الحكومية لتسجل 527 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 499 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة 28 مليار جنيه.