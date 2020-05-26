شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يقفز بأكثر من 2% بفضل آمال تعافي الطلب العالمي وانخفاض إنتاج روسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الثلاثاء لتقفز بأكثر من 2% ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل آمال حدوث المزيد من التعافي فى الطلب العالمي بعد توسيع نطاق عمليات تخفيف القيود ضد فيروس كورونا ، الأمر الذي يدعم اتجاه السوق لتحقيق المزيد من التوازن ، بجانب انخفاض إنتاج روسيا ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي لتحالف "أوبك بلس".

ارتفع خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوي 36.42$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 35.66$ ، وسجل أدنى مستوي عند 35.54$.

حققت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل انخفاض أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى فى 11 عاما.

تواصل معظم الحكومات فى مختلف أنحاء العالم ، توسيع نطاق عمليات تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية المتوقفة ، الأمر الذي يدعم تحسن مستويات الطلب على الوقود مع تحرك المزيد من السيارات على الطرق ، وقريبا جدا سوف تستأنف حركة الطيران الدولية.

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وآمال حدوث المزيد من التعافي فى مستويات الطلب العالمي ، يدعم اتجاه السوق لتحقيق المزيد من التوازن ، خاصة فى ظل الالتزام الهائل من كبار منتجي تحالف "أوبك بلس" فى تنفيذ اتفاق خفض الإمدادات العالمية.

فى روسيا انخفض إنتاج النفط بالقرب من المستهدف البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ، بموجب تنفيذ اتفاق أوبك بلس لخفض المعروض العالمي.

وبدأ التحالف فى تنفيذ تخفيضات بإجمالي 9.7 مليون برميل على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ، يقل الإجمالي إلى 7.7 مليون برميل بداية من تموز/يوليو حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم، يقل الإجمالي مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل بداية من كانون الثاني/يناير 2021 حتى نيسان/أبريل 2022.

وقال وزير الطاقة الروسي "الكسندر نوفاك" يوم الاثنين إن زيادة الطلب على الوقود من شأنه أن يساعد فى خفض الفائض العالمي الحالي البالغ 7 إلى 12 مليون برميل بحلول حزيران/يونيو أو تموز/يوليو القادمين.