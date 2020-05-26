شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبيل بيانات الثقة بالاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال أيار/مايو الجاري.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.7 % إلى مستوى 99.04 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.77 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.77 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بسبب التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي،فقد مؤشر الدولار نحو 0.6% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من تداعيات جائحة كورونا.

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع يوم الثلاثاء ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، مع توالي الحكومات فى معظم أنحاء العالم ، فى الإعلان عن المزيد من إجراءات قيود الحظر المرتبطة بفيروس كورونا ،وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والشركات تدريجيا.

ويدعم المعنويات أيضا السباق العالمي المحتدم بين كبرى شركات الأدوية فى العالم للتوصل إلى لقاح فعال للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،تزداد احتمالات اعتماد أحد اللقاحات رسميا قبل نهاية هذا العام ، فى خطوة سوف تعد إنجاز علمي فريد ، حيث تستغرق فى الطبيعي فترة الحصول على أحد اللقاحات الطبية من بداية تاريخ ظهور مرض معين 18 شهرا على الأقل ،وفيروس كورونا المستجد ظهر رسميا فى كانون الثاني / يناير الماضي فى الصين.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،إيجابية البيانات تصب فى صالح المعنويات المرتفعة حاليا بالأسواق ،وبالتالي يعمق الدولار الأمريكي من خسائره الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

بحلول الساعة 14:00جرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال أيار/مايو المتوقع 87.1 نقطة من 86.9 نقطة في نيسان/أبريل.