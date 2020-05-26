شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 4 أسابيع بفضل إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية العالمية تدريجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية فى معظم أنحاء العالم تدريجيا ، مع توسيع نطاق عمليات تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ 30 نيسان/أبريل الماضي عند 345.18 نقطة ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.5% ، بعد مكاسب قوية للأسهم الألمانية بعد صعود مؤشر معنويات الشركات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 6% ، بفضل الأخبار الإيجابية عن تخفيف القيود ضد فيروس كورونا.

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تتوالي الحكومات فى معظم أنحاء العالم فى إعلان المزيد من عمليات تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية المتوقفة وفتح الشركات تدريجيا.

ويدعم المعنويات أيضا إعلان شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "نوفافاكس" إنها بدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاحها التجريبي المرشح للوقاية من فيروس كوفيد 19 ،وإنها تتوقع ظهور النتائج الأولية بشأن السلامة والاستجابات المناعية فى تموز/يوليو القادم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،لتسجل أعلى مستوى فى نحو ثلاثة أشهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، والسوق الأمريكي كان مغلقا بالأمس لقضاء عطلة عامة فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.6% ، فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.9% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.0% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.