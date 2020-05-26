شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل صعود أسواق الأسهم العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ، بفعل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية ، استنادا على آمال انتعاش الاقتصاد العالمي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,720.14$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,728.77$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,735.50$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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رفعت آمال انتعاش الاقتصاد العالمي معظم أسواق الأسهم العالمية ، خاصة مع قيام العديد من الدول بتخفيف عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

تحوم الأسهم الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 2% قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، مع إعادة فتح الشركات فى جميع أنحاء العالم تدريجيا بعد إغلاق دام شهوراً.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,116.71 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.