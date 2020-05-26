شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الارتفاع بفضل آمال حدوث المزيد من التعافي فى الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل آمال حدوث المزيد من التعافي فى الطلب العالمي بعد توسيع نطاق عمليات تخفيف القيود ضد فيروس كورونا ، الأمر الذي يدعم اتجاه السوق لتحقيق المزيد من التوازن ، خاصة فى ظل الالتزام الهائل من كبار منتجي تحالف "أوبك بلس" فى تنفيذ اتفاق خفض الإمدادات العالمية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.0% إلى مستوي 34.52$ ،من مستوى الافتتاح عند 33.84$، وسجل أدنى مستوي عند 33.63$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوي 36.42$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 35.66$ ، وسجل أدنى مستوي عند 35.54$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل انخفاض أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى فى 11 عاما.

تواصل معظم الحكومات فى مختلف أنحاء العالم ، توسيع نطاق عمليات تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية المتوقفة ، الأمر الذي يدعم تحسن مستويات الطلب على الوقود مع تحرك المزيد من السيارات على الطرق ، وقريبا جدا سوف تستأنف حركة الطيران الدولية.

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وآمال حدوث المزيد من التعافي فى مستويات الطلب العالمي ، يدعم اتجاه السوق لتحقيق المزيد من التوازن ، خاصة فى ظل الالتزام الهائل من كبار منتجي تحالف "أوبك بلس" فى تنفيذ اتفاق خفض الإمدادات العالمية.

فى روسيا انخفض إنتاج النفط بالقرب من المستهدف البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ، بموجب تنفيذ اتفاق أوبك بلس لخفض المعروض العالمي.

وبدأ التحالف فى تنفيذ تخفيضات بإجمالي 9.7 مليون برميل على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ، يقل الإجمالي إلى 7.7 مليون برميل بداية من تموز/يوليو حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم، يقل الإجمالي مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل بداية من كانون الثاني/يناير 2021 حتى نيسان/أبريل 2022.

وقال وزير الطاقة الروسي "الكسندر نوفاك" يوم الاثنين إن زيادة الطلب على الوقود من شأنه أن يساعد فى خفض الفائض العالمي الحالي البالغ 7 إلى 12 مليون برميل بحلول حزيران/يونيو أو تموز/يوليو القادمين.